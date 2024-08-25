Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Operasyonun detayları

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Hızla hareket eden fiber karinalı lastik bot, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından durduruldu. Botta, 19 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla B.K. isimli şüpheli yakalandı.

Şüpheli B.K.’nın ifadesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yaptığı soruşturma doğrultusunda, S.B., A.U.Ç., U.K.K., ve İ.F.S. isimli diğer şüpheliler de gözaltına alındı. Üst aramasında uyuşturucu madde bulunan U.K.K.’nin durumu ise dikkat çekti.

5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.K.K., A.U.Ç., ve B.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.