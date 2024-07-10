Çevre temizliği ve farkındalık yaratma amacıyla Çanakkale Yeni Kordon Barış Plajı'nda önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in liderliğinde, belediye meclis üyeleri, çalışanlar ve gönüllülerin katılımıyla plajın temizliği sağlandı.

Temiz plajlar için bir adım

Etkinlik sırasında yapılan açıklamada Başkan Erkek, Çanakkale Merkez'de bulunan dört adet mavi bayraklı halk plajının önemine vurgu yaptı. Bu plajların korunması ve çevrenin temiz tutulması gerektiğini belirten Erkek, ekosistemin bir parçası olarak herkesin çevre bilincini artırması gerektiğini ifade etti.

Gelecek nesiller için temiz bir çevre

Başkan Erkek, açıklamasında gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma sorumluluğunu vurgulayarak, "Gelecek nesillerin temiz bir çevrede doğup büyüme hakları var. Bu haklarına saygı göstermeliyiz" dedi.

Etkinlik sonrası konuşan Başkan Muharrem Erkek, sahillerin korunması ve çevre bilincinin artırılması için herkesin duyarlı ve sorumlu davranması gerektiğini vurguladı. Erkek, "Bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve çevre bilincinin sürekli olarak pekiştirileceğini" diyerek sözlerini tamamladı.