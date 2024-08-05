Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık sektöründeki hastalıkları önlemek amacıyla önemli bir adım attı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün hastalıktan ari işletme sayısını artırma hedefi doğrultusunda, Gelibolu ilçesinde bulunan işletmelere ziyaret gerçekleştirildi.

Gelibolu'daki iki işletmeye bilgilendirme ziyareti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hedefleri doğrultusunda, Veteriner Hekim Ergin Doğanoğlu ve eşi Sevda Doğanoğlu’na ait işletme ile Özcömert Çiftliği Hayvancılık işletmesi ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde, hastalıktan ari işletme için gerekli şartlar konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Arilik süreçleri başlatıldı

İki işletmede, hastalıktan ari olma süreçleri için başvurular alındı ve gerekli prosedürler başlatıldı. Bu adımlar, işletmelerin hayvan sağlığı standartlarını yükseltmeye yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ziyaretlerin ardından Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı. “Firma Yetkililerimize ve emeği geçen hayvan sağlığı ekibimize çok teşekkür ediyoruz” ifadeleriyle yapılan çalışmaların önemi vurgulandı.