Çanakkale, Haziran ayında 31'i orman yangını, 101'i orman dışı alan olmak üzere toplam 132 yangınla mücadele etti. Bu yangınlar sonucunda 31 orman yangınında 658 hektar, 101 orman dışı yangında ise 1.217 hektar alan zarar gördü. Toplamda 2.625 futbol sahası büyüklüğünde, 1.875 hektar alan yangınlardan etkilendi.

Yılın ilk yarısında toplam 228 yangın

Çanakkale'de 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında 59 orman yangını ve 169 orman dışı yangın olmak üzere toplam 228 yangın meydana geldi. Bu yangınlar sonucunda toplamda 2.666 futbol sahası büyüklüğünde, 1.904,93 hektar alan zarar gördü. Orman yangınlarında 660 hektar, orman dışı yangınlarda ise 1.244,93 hektar alan yanarak kül oldu.

İlk 5 dakikada müdahale

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, 2024 yangın sezonu için 3 su atar helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 1 insansız hava aracı (İHA) ile yangınlara karşı hazırlıklı. Yangınlara hızlı ve etkili müdahale için bölgede 27 gözetleme kulesi, 30 kamera ve 56 su çukuru bulunuyor. Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangın sezonunda bölgede 59 orman yangını çıktığını belirterek, "Bölgemiz Haziran ayında orman yangınları açısından sıkıntılı geçti. Bu 59 yangının 31 adeti Haziran ayında çıktı. 658 hektarlık alan Haziran ayında zarar gördü" dedi.

Etkili yangın söndürme araçları

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlara ilk 5 dakikada müdahale etme yeteneği ile dikkat çekiyor. Müdürlük, Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye tahsis edilen 1 idare helikopteri ile yangınların idare ve koordinasyonunu sağlıyor. Ayrıca, 3 su atar helikopter ve 4 yangın söndürme uçağı yangın sezonu boyunca hizmet veriyor. Bu araçlar, yangınlara daha seri müdahale etme imkanı sunuyor.

Vatandaşların duyarlılığı önemi

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı. Demirci "Dikkat ediyorlar. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz. Valilik tarafından ormana girişler yasaklandı. Bu yasaklara uymalarını, tescilli yerler haricinde piknik yapmamalarını, ateş yakmamalarını, bir ateş görürseler 112 ihbar hattına bildirmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Yangın söndürme altyapısı

Çanakkale'de 27 gözetleme kulesi ve 30 kamerayla yangınlar 7/24 gözetleniyor. Yangın sezonu boyunca ormanların gözetlenmesi ve orman yangınlarına karşı erken ve etkin müdahale için 1 İHA görev yapıyor. Ayrıca, toplamda 56 su çukuru yangın sırasında hava araçlarının daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlıyor.