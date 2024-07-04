Çanakkale Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla ücretsiz HPV aşı uygulamasını başlatıyor. Genital siğil ve kanser oluşumuna neden olabilen HPV virüsüne karşı önlem alınması için yapılan bu adım, bölgedeki genç kadın ve kız çocukları için önemli bir destek sağlayacak.

Çanakkale Belediyesi, HPV (Human Papillomavirus) virüsüne karşı mücadelede önemli bir adım atıyor. HPV, genellikle sessiz ilerleyen ancak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir virüstür. Özellikle genital siğil ve kanser oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle HPV aşısı, genç kadınların sağlık güvencesi açısından büyük önem taşır.

Çanakkale'de ikamet eden ve belediyeden sosyal yardım alan 15-25 yaş arasındaki kadın ve kız çocukları, ücretsiz HPV aşı uygulamasından faydalanabilecekler. Uygulama öncelikle 20-25 yaş aralığındaki grupla başlayacak, ardından 15-20 yaş arası hedeflenmektedir. Başvurular, belediyenin resmi internet sitesinde bulunan başvuru formu veya Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal İşler Bürosu aracılığıyla yapılabilir.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, projenin halk sağlığı açısından büyük bir adım olduğunu belirterek, İstanbul ve Ankara'dan sonra bu projeye imza atan üçüncü büyükşehir belediyesi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Erkek, aynı zamanda vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamanın önemine vurgu yaptı.