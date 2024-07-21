Çanakkale’de süs bitkileri üretimini yaygınlaştırmayı ve alternatif tarımsal ürünleri geliştirmeyi amaçlayan "İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Arttırılması" projesi, Halileli Köyünde ilk çiçek hasadını gerçekleştirdi.

Proje kapsamında ilk hasat

Çanakkale Valiliği koordinesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamuller İhracatçılar Birliği, Ziraat Odası Başkanlığı ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen projede, Halileli Köyünde ekilen çiçeklerin hasadı yapıldı. Proje, süs bitkileri üretimini artırarak ihracat potansiyelini geliştirmeyi ve kadın çiftçilere yeni gelir kaynakları oluşturmayı hedefliyor.

Hasat programı

Proje kapsamında gerçekleştirilen hasat programına; Vali İlhami Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, ÇOMÜ ve Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi adına Doç. Dr. Arda Akçal, Halileli Köyü Muhtarı Erdinç Göçbayrak ve kadın çiftçiler katıldı. Kadın çiftçilerle birlikte çiçek hasadı yapan Vali Aktaş, hasatlarının bol, kazançlarının bereketli olması temennisinde bulundu. Üreticilerle sohbet eden Vali Aktaş, projeye emeği geçenlere teşekkür etti ve kadın çiftçilere başarılar diledi.

Kadın çiftçilere destek

Vali İlhami Aktaş, kadın çiftçilerle birlikte çiçek hasadına katılarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Aktaş, “Bu proje, kadınlarımızın tarımsal üretimde aktif rol almasını destekliyor. Hasadınız bol, kazancınız bereketli olsun” dedi.

Süs bitkileri üretiminin önemi

Projeye katılan Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, süs bitkileri üretiminin bölge ekonomisine katkısını vurguladı. “Süs bitkileri ihracatı, bölge çiftçisine yeni pazarlar açacak ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak” diye konuştu.

ÇOMÜ'den Doç. Dr. Arda Akçal, proje kapsamında kadın çiftçilere yönelik eğitim programlarının devam edeceğini belirtti. “Çiftçilerimize teknik destek sağlayarak üretim kalitesini artırmayı hedefliyoruz” dedi.