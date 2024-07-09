Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamalarını kırsal alanlarda yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere eğitim vermeye devam ediyor. Ezine ilçesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, üreticilere iş güvenliği, ilk yardım ve bitki koruma ürünleri uygulama belgesi gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

İyi tarım uygulamalarının önemi

Çevre, insan ve hayvan sağlığını koruyan tarımsal üretim yöntemlerini teşvik eden İyi Tarım Uygulaması, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve ürün güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Son yıllarda artan kimyasal madde kullanımı ve gıda güvenliği endişeleri nedeniyle bu uygulamaların önemi daha da arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı, İyi Tarım Uygulaması ile üreticilere daha sağlıklı ve güvenilir gıda üretimini öğretmeyi ve tüketicilere güvenli gıda sunmayı amaçlıyor.

Ezine ilçesinde eğitimler devam ediyor

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ezine ilçesinde üreticilere yönelik düzenlediği eğitimlerle İyi Tarım Uygulaması prensiplerini öğretiyor. Bu kapsamda, üreticilere iş güvenliği, ilk yardım ve bitki koruma ürünleri uygulama belgesi konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerin amacının, üreticilere çevre dostu tarım yöntemlerini öğretmek ve bu yöntemlerin yaygınlaşmasını sağlamak olduğu bildirildi.

Tarımsal üretimin kalitesi artıyor

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün verdiği eğitimler, tarımsal üretimin kalitesini artırmayı ve çevre dostu tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. 2024 yılı içerisinde 175 üretici, 10 farklı tür üründe toplam 13.301 dekarlık alanda bitkisel üretim yapıyor. Bu eğitimler sayesinde, üreticilerin bilgi ve becerileri gelişiyor, tarımsal üretim daha sürdürülebilir hale geliyor.

İyi Tarım Uygulamaları, sadece ürün kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda çevreyi korumayı ve doğal kaynakları sürdürülebilir kılmayı da amaçlıyor. Eğitimlerde verilen bilgilerle, üreticiler daha az kimyasal kullanarak, toprağı ve su kaynaklarını koruyarak üretim yapmayı öğreniyorlar.