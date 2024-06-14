Törene İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Ufuk Yetiş, Jandarma Özel Merkez Eğitim Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çakır, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG. Yarbay Ercan Oran, jandarma ve emniyet personelleri ile gaziler katıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Personel Kıdemli Çavuş Evren Ecer, jandarma teşkilatının tarihçesini okudu. Ecer, konuşmasında jandarma teşkilatının köklü geçmişine ve başarılarına vurgu yaptı. "185 yıllık gurur dolu tarihimiz boyunca, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatı’nın, Türk milletinin güven ve sevgisini kazandığını belirterek, "Jandarma olarak, milletimizin bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Ülkemizin her köşesinde, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz," dedi.

Törene katılan gaziler ve emniyet personelleri, jandarma teşkilatının 185 yıllık gurur dolu tarihini kutladı. Gaziler, jandarma teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyet ve güvenlik teminatı olduğunun altını çizdi.

Tören, jandarma teşkilatının tarihçesinin okunmasının ardından sona erdi.