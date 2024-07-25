Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılan 36 jeotermal alan ihalesinde yalnızca bir alan için talip çıktı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, diğer 35 alanın yeniden ihaleye açılmaması için mücadele edeceklerini belirtti.

Çanakkale İl Özel İdaresi'nin 13 Temmuz'da Resmî Gazete’de yayımladığı ihale ilanına göre, 36 jeotermal alan dün ihale edildi. Ancak sadece Ezine ilçesi Bahçeli köyündeki bir alan için alıcı bulundu ve kiraya verildi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneğinden tepki

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ihale edilen alanın ÇED süreçlerini yakından takip edeceklerini söyledi. Doğan, ihaleye çıkmayan 35 alanın yeniden ihaleye açılmaması için İl Genel Meclisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Doğan, ihale sürecinde muhtarlar ve belediye başkanlarının bilgilendirilmediğini ifade etti. “Bozcaada, Küçükkuyu, Altınoluk ve Akçay gibi bölgelerde ihaleler yapılıyor, ancak yerel yöneticiler bilgilendirilmiyor. Bozcaada dışında diğer yerel yöneticilerden de basında ve kamuoyunda herhangi bir itiraz duyulmamıştır” dedi.

“Bölgemizin Aydın ve Manisa gibi olmasını istemiyoruz”

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, bölgedeki JES projelerine karşı çıkıyor. Ayvacık ilçesi Tuzla köyü civarındaki dört jeotermal enerji santralının yöre halkı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirten Doğan, “Bölgemizin Aydın ve Manisa gibi olmasını istemiyoruz” dedi.

Doğan, yerel yönetimlerin bölgelerinde yürütülmek istenen projeleri takip etmek ve bölgelerini korumaktan sorumlu olduğunu vurguladı. İl Genel Meclisi üyelerinin, kamu yararı olmayan bu tür ihaleler için daha dikkatli ve sorumlu olması gerektiğini ifade eden Doğan şunları söyledi:

“Bozcaada’nın, Küçükkuyu’nun, Altınoluk’un, Akçay’ın neredeyse tamamı ihale edilmektedir ve belediye başkanları ihale öncesinde ve sonrasında ilgili kurumlar tarafından bilgilendirilmemiştir.

Bölge halkı, daha fazla JES istemediklerini ve bölgelerinin korunmasını talep ediyor.

38 saha için JES ihalesi duyurulmuştu

Çanakkale İl Özel idaresi, 13 Temmuz 2017'de 21 adet, 28 Şubat 2019 tarihinde de 17 adet sahanın ihalesi için duyuru yapmıştı.

2019 ihalesi, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneğinin de içinde yer aldığı "Çanakkale’de JES’lere Hayır" platformu tarafından iptal ettirilmişti.

Çanakkale'de Ayvacık Tuzla köyü civarında çalışmakta olan Babadere JES (MTN ), İDA JES (Yerka), TRANSMARK JES (Transmark), TUZLA JES (ENDA) adlı dört adet jeotermal enerji santrali bulunuyor.