Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 5'i çocuk, toplam 21 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Karada yakalanan göçmenler
Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-66’ ve Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-23’ tarafından yürütülen operasyonda, Eceabat ilçesinde karada tespit edilen kaçak göçmenler etkisiz hale getirildi. Operasyonda 5'i çocuk, toplam 21 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim
Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldı ve kimlik tespit işlemleri gerçekleştirildi.
Editör: Engin Keskin