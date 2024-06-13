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Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldı ve kimlik tespit işlemleri gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-66’ ve Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-23’ tarafından yürütülen operasyon da, Eceabat ilçesinde karada tespit edilen kaçak göçmenler etkisiz hale getirildi. Operasyonda 5'i çocuk, toplam 21 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale 'nin Eceabat ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 5'i çocuk, toplam 21 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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