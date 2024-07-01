Çanakkale’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 17 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında 3 ayrı olayda 5 şüpheli ve Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 16 bin 200 TL, 100 dolar, 2 araç, 2 el hava pompası, 8 can yeleği, 1 deniz yatağı ve 11 şambrele de el konuldu.

Yakalanan 5 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 24 kaçak göçmen ise işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Editör: Simge Akbulut