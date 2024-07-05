Çanakkale'de 28 Haziran gecesi Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana gelen olayda, kahvehane işletmecisi Alp Avcı (24) bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Mert M. (29) ve iki kardeşi, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mert M. tutuklanırken, diğer iki kardeşi serbest bırakıldı. Mert M.'nin poliste verdiği ifade ise dikkat çekici detaylar barındırıyor.

Uyuştucu ticareti iddiası

Mert M., ifadesinde Alp Avcı'nın kendisine uyuşturucu satması için baskı yaptığını iddia etti. "Bu işe bulaşmak istemediğimi kendisine söyledim. Ameliyatımı da bahane ederek, oturmakta zorlandığımı belirttim. Ardından araçtan inip iş yerime gittim. İş yerime geldiğimde kimliğimi ve gömleğimi Alp Avcı'nın arabasında unuttuğumu fark ettim. Getirmesi için Avcı'yı aradığımda, 'Seni öldürürüm, kardeşlerini vururum' diye bağırmaya başladı" dedi.

"Bıçaklamaya çalıştığını gördüm"

Mert M., kimliğini almak için Alp Avcı'nın yanına gittiğinde Avcı'nın kendisine bıçak gösterip küfrettiğini belirtti. "Yanağına yumruk atıp kaçmaya başladığım esnada kardeşimin sesini duyup geri döndüm. Ali'nin kardeşim M.M.'yi tuttuğunu, Avcı'nın ise bıçaklamaya çalıştığını gördüm" diye konuştu.

"Bıçak Alp'in elindeydi"

Mert M., kardeşini korumak için Alp Avcı'nın üzerine atladığını ifade etti. "Bu esnada bıçak, Alp'in elindeydi. Kardeşimin kurtulduğunu görünce 'Kaçın buradan' diye bağırdım. Diğer kardeşim M.M., bu esnada olay yerine gelmiş. Hep birlikte kaçarak buradan uzaklaştık. Olay yerinden ayrılırken Alp ayaktaydı. Kardeşlerimle birlikte eve giderek olayın şokunu atamaya çalıştık" dedi.

Bıçağının olmadığını savundu

Mert M., Alp Avcı'nın eşi tarafından aranarak, kocasının göğsünden bıçaklandığını öğrendiğini söyledi. "Alp'in eşi, beni arayarak kocasının göğsünden bıçaklandığını söyleyip, 'Alp'in uyuşturucu kullandığını neden söylemiyorsun' diye kızdı ve olayın nasıl olduğunu sordu, ardından da telefonu kapattı. Alp'in göğsünden yaralandığını öğrenince salak gibi oldum. Alp Avcı'yı bıçaklamadım. Elimde bıçak yoktu" dedi.

Adli süreç devam ediyor

Polis, olayın ardından kaçan üç kardeşi, ertesi gün saat 01.30 sıralarında suç aleti bıçakla yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Mert M. tutuklanırken, iki kardeşi serbest bırakıldı. Mert M.'nin ifadesi, olayın aydınlatılması açısından önemli ipuçları sunarken, adli süreç devam ediyor.