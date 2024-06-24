Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.B. adlı şüpheli, ailevi bir tartışma sırasında kayınpederini öldürdüğü ve karısı ile yakınlarından üç kişiyi yaraladığı iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.B. ve yanındaki arkadaşı O.S, adliyeye sevk edildi.

22 Haziran gecesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'nde yaşanan olayda, C.B'nin bıçakla saldırdığı kişiler arasında eşi E.B, kayınpederi O.D, dedesi T.A, anneannesi V.A. ve teyzesi G.Ç bulunuyordu. Olay yerine sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kayınpeder O.D, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer dört yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, C.B. ve O.S'yi Sarıçay çevresindeki bir operasyonla yakaladı. C.B, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyi kasten yaralama" suçlarından tutuklanırken, O.S ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.