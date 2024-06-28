Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 4 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Hakan Kalmaoğlu, Karamenderes Çayı'nda ölü bulundu. Ailesi, Kalmaoğlu'ndan 24 Haziran'dan beri haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Arama çalışmaları

Polis ekipleri, Hakan Kalmaoğlu'nu bulmak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Tüm kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Kalmaoğlu'nun en son Camicedit Mahallesi'ndeki Karamenderes Çayı çevresinde görüldüğünü tespit etti ve arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Cansız bedeninin bulunması

Ekipler, yapılan aramalar sonucunda çayın yatağında Hakan Kalmaoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Olay yerine gelen savcı, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Kalmaoğlu'nun cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis, Hakan Kalmaoğlu'nun ölüm nedeni ve olayın detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlattı. Kalmaoğlu'nun ölümüne ilişkin herhangi bir şüpheli durum olup olmadığı otopsi sonucunda netlik kazanacak.