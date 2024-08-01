Çanakkale'de bir masaj salonunda Buket Arıyel’e (24) kezzapla saldıran tutuklu sanık Ramazan Akarsu’nun (41) davasının ikinci duruşması 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. "Canavarca hisle silahla kasten yaralama" suçundan yargılanan Akarsu, duruşmada maddi ve manevi zararları karşılamaya hazır olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Olayın detayları

Olay, 26 Aralık'ta İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Akarsu ile masaj salonu çalışanı Buket Arıyel arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Akarsu, yanında getirdiği kezzabı Arıyel’in yüzüne attı. Kadının çığlıkları üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve Buket Arıyel, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Arıyel’in Yanık Ünitesi’nde tedavisi sürüyor.

Sanığın savunması ve mahkeme kararı

Ezine'de gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Ramazan Akarsu, SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, “Maddi, manevi bütün zararları karşılamaya hazırım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Müşteki Buket Arıyel duruşmaya katılmazken, müşteki Tuğçe Yavuz duruşma salonunda hazır bulundu. Yavuz ve Arıyel’in avukatları, sanığın tutukluluk halinin devamını ve davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesini talep etti.

Mahkeme, tarafları dinledikten sonra Ramazan Akarsu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Eylül tarihine erteledi.