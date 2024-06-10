Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi, çocuklara yönelik atölye ve etkinlik programları ile kütüphane hizmetleri sunarak, kentimizin genç nüfusunun kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu dönemde, üye olan 2703 çocuk ve ebeveyn, kütüphane ve ödünç kitap hizmetlerinden faydalandı. Kütüphanede 4000'in üzerinde kitap ve görsel işitsel materyal bulunuyor ve bu kaynaklar, çocukları nitelikli çocuk edebiyatı eserleriyle buluşturmaya devam ediyor.

En çok kitap okuyan üyeler

2023-2024 dönemi boyunca toplam 1475 ödünç kitap işlemi gerçekleştirilen Çocuk Kültür Evi Kütüphanesi'nde, bu yıl en çok kitap okuyan üyeler Ali Çınar Büyükerol ve Hasan Efe Bektaş oldu. Bu istikrarlı kitap kurtları, dönemin sonunda düzenlenen “Yıl Sonu Buluşmaları” etkinliğinde sahneye davet edildi.

Ödüller ve takdir

Heyecanları ve mutlulukları gözlerinden okunan minik kitap kurtlarına, Çanakkale Belediyesi tarafından hazırlanan kitap setleri ile “Yılın Kitap Kurdu” belgeleri takdim edildi. Ödüller, Çocuk Kültür Evi Koordinatörü Evren Aldoğan ve Kütüphane Sorumlusu Gözde Kök tarafından verildi.

Çocuk Kültür Evi, genç okuyucularını ödüllendirerek onların okuma alışkanlıklarını pekiştiriyor ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor.