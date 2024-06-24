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Eceabat Jandarma Komutanlığınca güvenlik önlemi alınan bölgede, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından top mermisinin imhası yapıldı.

Ekipler, top mermisinin 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğunu belirledi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde amatör kıyı balıkçısı tarafından bulunan eski top mermisi , jandarma timince imha edildi.

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