Bugün saat 17:39'da Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerel saatle 17:39:22'de 39.68667 kuzey enlemi ve 26.3875 doğu boylamında, yerin 10.23 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 4.7 büyüklüğünde ölçüldü ve merkez üssü Çanakkale'nin Ezine ilçesi olarak tespit edildi. Deprem, yerin 10.23 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin ardından bölge halkı arasında kısa süreli panik yaşandı. Yetkililer, depremin olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.