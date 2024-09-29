Çanakkale’nin Yenice ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı ancak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Yangın, Yenice ilçesine bağlı Gündoğdu köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında ziraat alanında başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, çevredeki ormanlık alana ulaştı. Yangının büyümesi üzerine bölgeden gelen ihbarlar doğrultusunda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.
Hava ve karadan mücadele
Yangının kontrol altına alınması için bölgeye 5 uçak, 1 helikopter ve 7 arazöz gönderildi. Çok sayıda orman personeli de yangınla mücadele çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yoğun çabası sayesinde yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
1 hektarlık alan zarar gördü
Yangın sonucunda yaklaşık 1 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.