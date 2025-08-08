Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Alevlerin hızla ilerlemesi üzerine Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda orman ekibi, arazöz, tanker ve iş makinesi havadan ve karadan müdahale başlattı. Tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın, yerleşim alanlarına yaklaşınca vatandaşlarda panik yaşandı.

Boğaz trafiğe kapandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı’ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Kampüs ve hastane tahliye edildi

Alevlerin kampüse yaklaşması üzerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri tahliye edildi. Hastaneye yaklaşan yangın tehlikesi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde de boşaltma işlemleri başlatıldı. Ayrıca bölgedeki yaşlı bakım merkezinin sakinleri güvenli alanlara taşınıyor.

Mücadele sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü, yangına 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi ve 272 personelle müdahale edildiğini duyurdu. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Çanakkale Belediyesi’ne bağlı bir itfaiye aracı, rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında mahsur kaldı. Ekipler, aracı terk ederek koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Valilikten açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yangınlar havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu anda il merkezini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Bölgede tedbir amaçlı tahliyeler devam ederken, rüzgarın etkisini azaltmasıyla birlikte ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına alması hedefleniyor.