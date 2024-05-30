Çanakkale Kent Konseyi ve Çanakkale Belediyesi iş birliğiyle, KPSS’ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) hazırlanan adaylar için ücretsiz bir genel tekrar kampı düzenleniyor. Bu anlamlı etkinlik, 3 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Alanında uzman eğitmenlerle yoğun eğitim

09.00 - 17.00 saatleri arasında sürecek olan kampta, eğitimler alanında uzman öğretmenler tarafından verilecek. Kamp programı iki ana bölümden oluşuyor: 3 - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında Eğitim Bilimleri, 10 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında ise Genel Kültür ve Genel Yetenek dersleri işlenecek.

Ders tekrarları ve geçmiş sınav analizleri

Bu kamp, KPSS’ye hazırlanan adayların ihtiyaç duyduğu tüm ders tekrarlarını ve geçmiş sınav analizlerini içeriyor. Adaylar, bu yoğun program sayesinde sınava daha iyi hazırlanma fırsatı bulacaklar.

Sınırlı kontenjan, hemen kayıt olun!

Etkinliğe katılım sınırlı kontenjanla sınırlı olup, kayıtlar internet üzerinden yapılmaktadır. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için [bu linki](https://www.canakkalekentkonseyi.org/pegem-akademi-kpss-kampi/) ziyaret edebilirsiniz.

Kayıtlar için geç kalmayın!

Merak edenler için bu kamp, KPSS’ye hazırlanan her adayın kaçırmaması gereken bir fırsat sunuyor. Eğitimler ücretsiz ve uzman kadro tarafından verilecek. Sınırlı kontenjan nedeniyle hızlı davranmak gerekiyor!