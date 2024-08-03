4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (2024-ÖABT) için sınav öncesinde önemli bir duyuru yapıldı. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sınav günü kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayan adayların mağdur olmamaları için İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün açık olacağı belirtildi.

Sınav günü açık olacak

Valilikten yapılan açıklamada, "4 Ağustos 2024 tarihinde 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına (2024-ÖABT) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden almak isteyenlere, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar Geçici Kimlik Kartı düzenlemek üzere Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 07.00-14.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır" denildi.

Kimlik sorunu yaşayan adaylar için önemli bilgiler

Geçici Kimlik Kartı Düzenleme: Kimlik belgesini kaybeden adaylar, Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraf ile Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak geçici kimlik kartı alabilecekler.

Saat Bilgisi: Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, sınav gününde sabah 07.00’den öğleden sonra 14.30’a kadar hizmet verecek.

Sınav öncesinde kimlik belgesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması için adayların bu imkânı kullanmaları öneriliyor. Ayrıca, sınav saatleri ve diğer detaylar hakkında güncel bilgilerin takip edilmesi önemli.