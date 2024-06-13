Çanakkale Belediyesi, bayram öncesinde şehir genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, şehir temizliğinde önemli bir aşama kaydetti.

Şehit Gürol ve Atatürk Caddeleri’nde Yoğun Temizlik

Bugün başlayan temizlik programı kapsamında, Şehit Gürol Caddesi (Havaalanı Kavşağı – İbrahim Bodur Lisesi) ve Atatürk Caddesi’nde (İbrahim Bodur Lisesi – Müze Kavşağı) yoğun bir temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. Cadde ve sokaklar, yol süpürme, yıkama ve kanal temizliği gibi işlemlerle bayrama hazır hale getirildi.