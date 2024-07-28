Çanakkale'de motosiklet kullanımı hızla artıyor. Hızlı ulaşım imkanı, düşük yakıt maliyeti ve satın alma kolaylığı, kent sakinlerini motosiklet kullanmaya teşvik ediyor. Ancak bu artış, kentin trafik ve park sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Artan motosiklet kullanımı

Çanakkale sokaklarında motosikletlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Kentte yaşanan trafik ve otopark sorunu, vatandaşları motosiklet kullanımına yönlendiriyor. Bu durum, kent genelinde daha fazla motosiklet görülmesine neden oluyor.

Park sorunu büyüyor

Motosiklet kullanımının yaygınlaşması, park sorununu da beraberinde getiriyor. Kent merkezinin birçok noktasında 5-10 motosikletin park edebileceği alanlar oluşturulmuş durumda. Ancak bu alanlar, artan motosiklet sayısı karşısında yetersiz kalıyor. Bu durum, motosiklet sürücülerini park yasağı olan yerlere park etmeye itiyor.

Motosiklet park sorununun çözümü için daha fazla alan ayrılması ve mevcut alanların düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor. Kent sakinleri, belediyeden bu konuda daha etkili çözümler bekliyor.