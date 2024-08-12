Çanakkale’de Okul Servis Ücretlerine Yüzde 52 Zam

Çanakkale’de 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için okul servis ücretleri belirlenirken, geçtiğimiz yıla göre yüzde 52 oranında bir artış yapıldı. Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir, bu zammın nedenlerini ve tarife detaylarını açıkladı.

Servis ücretlerinde yüzde 25 artış

Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir, servis ücretlerine yapılan yüzde 52 oranındaki zamın arkasındaki nedenleri açıkladı. Demir, akaryakıt fiyatlarına geçen yıl içerisinde yüzde 22-23 oranında bir zam geldiğini, ayrıca BAĞKUR ücretleri, trafik sigortaları, yedek parçalar ve lastiklerin fiyatlarının arttığını belirtti. Bu maliyet artışlarının servis ücretlerine yansıdığını ve zam oranının bu nedenle yüksek olduğunu ifade etti.

Yeni tarifede yıllık ücretler

Yeni tarifeye göre, 10 kilometre ve üzeri mesafelerde sabah, öğle ve akşam servis ücretleri yıllık olarak 47 bin lirayı bulacak. Demir, bu zammın ilk dönem için geçerli olduğunu ve ikinci dönem için yeni zamlara göre tarifede yeniden düzenlemeler yapılacağını belirtti. Böylece, ekonomik değişikliklere göre ücretlerin güncellenmesi planlanıyor.