Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir lastik bot içinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Türk karasularına geri itilmiş ve yaşam tehlikesi altında olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-905’ tarafından kurtarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kurtarılan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik tarafından işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Olayın ardından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin geri itme uygulamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.