Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'nda, Kumköy yakınlarındaki Akbaş mevkisinde çıkan yangın, ekili araziden ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yangın hızla yayıldı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangının görüldüğü bölgeye hızla ekipler sevk etti. Bölgedeki birçok yerleşim yerinden dumanlar görülürken, yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve kontrol altına alma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yangın nedeniyle kuzey-güney yönünde geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Yangının etkisi ve müdahale çalışmaları nedeniyle gemi geçişlerinde aksama yaşanıyor.