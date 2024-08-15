Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Büyükanafarta köyü yakınlarında bu sabah saatlerinde çıkan orman yangını, bölgedeki tarihi alanları da etkiledi. Yangının kontrol altına alınması için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor.

Yangının detayları

Saat 10.00 civarında başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine hızlıca intikal eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının büyümesini engellemek amacıyla hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyor. Ekiplerin zorlu çalışma koşulları altında yangını kontrol altına almak için çabaları sürüyor.

Tarihi alanlar kapatıldı

Yangının etkilediği bölgedeki Çanakkale Savaşları’nın yapıldığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı ziyaretçilere kapatıldı.