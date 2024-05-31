Olay, saat 02.30 sularında gerçekleşti. Hüseyin Pulat'ın kullandığı 16 NZ 232 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek denize uçtu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Hüseyin Pulat'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pulat'ın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.