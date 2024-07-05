Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşanan trafik kazası, bölgede paniğe neden oldu. Çan ilçesinden Bayramiç ilçesine doğru seyir halinde olan Yasemin Deniz (46) idaresindeki otomobil, Menderes Mahallesi Halil İbrahim Bodur Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

Sürücünün hayati tehlikesi yok

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan sürücü Yasemin Deniz, sağlık ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.