Çevre bilincini artırırken sağlıklı bir yaşam tarzını da teşvik eden yeni nesil spor dalı "plogging", 31 Mayıs 2024 Cuma günü Çanakkale'de Sarıçay Caddesi'nde düzenlenecek. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından organize edilen ve Çanakkale Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan "Sıfır Atık için Koşuyoruz" temalı etkinlik, 10.30 - 12.00 saatleri arasında katılımcılarla buluşacak.

Plogging nedir?

Yürüyüş ve koşu esnasında çevredeki çöpleri toplama fikrine dayanan plogging, spor yaparken çevreyi temizlemeyi amaçlayan bir etkinliktir. Basit kuralları ve herkesin kolayca katılabileceği yapısıyla dikkat çeken bu spor, hem beden sağlığını hem de çevre temizliğini ön planda tutuyor.

Katılım için gerekli bilgiler

Bu eğlenceli ve anlamlı etkinliğe katılmak isteyenler, 6 kişilik takımlarını oluşturup beyaz tişört, spor ayakkabı ve spor pantolon giymeleri gerekiyor. Katılımcıların, 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da Sarıçay Caddesi No:31'de hazır bulunmaları yeterli olacak.

Tüm kentliler davetli

Sağlıklı yaşamı teşvik ederken aynı zamanda çevre temizliği konusunda farkındalık yaratan bu etkinliğe tüm Çanakkale halkı davetlidir. Plogging Şampiyonası ile hem spor yapmanın hem de çevreyi temizlemenin keyfini çıkarın!

Bu benzersiz etkinlikte yer almak ve hem kendi sağlığınıza hem de doğaya katkıda bulunmak için siz de 31 Mayıs'ta Sarıçay Caddesi'nde bizimle olun. Sağlıklı yaşam ve temiz bir çevre için koşuyoruz!