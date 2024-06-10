Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki devasa bir boğa satışa sunuldu. Hasan Yavaş'ın yetiştirdiği bu özel hayvan, 340 bin TL'lik fiyatıyla piyasada dikkat çekiyor. Yavaş, boğanın günlük beslenme alışkanlıklarını ve satış sürecini açıkladı.

1 ton 800 kilo ağırlığında

Hasan Yavaş, Çanakkale'de 37 yıldır büyükbaş hayvan besi çiftliği işlettiğini ve Paşaköy köyünde kurbanlık dana yetiştirdiğini belirtti. Yavaş, hazırladıkları dananın Kurban Bayramı için olduğunu ve şu anda 1 ton 800 kilogram geldiğini ifade etti. Ancak karkas ağırlığının 1 ton olması gerektiğini vurgulayarak, bu durumun fiyata etki ettiğini dile getirdi. Yavaş, danalarının fiyatını 340 bin TL olarak belirtirken, alıcılara hayırlı olmasını diledi.