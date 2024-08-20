Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tırın dorsesinin alev alması sonucu yaşanan yangın, Bayramiç-Ezine karayolunun çift yönlü olarak trafiğe kapanmasına neden oldu. Yangın söndürme çalışmaları sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 17.30 sularında Bayramiç-Ezine karayolu üzerinde Yağcılar Mevkii'nde meydana geldi. 35 BGA 616 plakalı saman yüklü tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Tırın alev almasıyla birlikte alevler hızla yayıldı ve çevredeki tehlike nedeniyle büyük bir trafik aksaması yaşandı.

Söndürme çalışmaları

Yangına müdahale etmek için olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında Bayramiç-Ezine karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu durum, bölgede kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangının ardından, jandarma ekipleri olayla ilgili bir soruşturma başlattı.