Çanakkale Savaşları’nın unutulmaz izleri, Eceabat’ın Seddülbahir köyü meydanında açılan “Kanlı Bomba Anıtı” ile yeniden canlanıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan bu etkileyici anıt, 110 yıllık metal şarapnel parçalarından sanat eseri olarak şekillendirildi. Anıt, Çanakkale Zaferi’nin ruhunu ve savaşın zorlu koşullarını simgesel bir anlatımla ziyaretçilere aktarıyor.

Savaşın izleri sanatla buluştu

“Kanlı Bomba Anıtı”, Çanakkale Savaşları sırasında kullanılan ve günümüze kadar korunmuş, tarihi eser niteliği taşımayan metal parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, anıtın sembolik bir anlam taşıdığını belirterek, “Bu anıt, şarapnellerin bir sanatçı tarafından etkileyici bir şekilde birleştirilmesiyle ortaya çıktı. Ziyaretçiler, savaşın izlerini bu anıt sayesinde yakından hissedebilecek” dedi.

Ziyaretçilere Çanakkale Zaferi’nin hikâyesi anlatılıyor

Anıtın amacı, Çanakkale Zaferi’nin nasıl kazanıldığını ziyaretçilere anlatmak ve bu tarihi mücadeleyi hafızalarda canlı tutmak. İsmail Kaşdemir, anıtın önemine vurgu yaparak, “Çanakkale zaferlerinin ne denli büyük fedakârlıklarla kazanıldığını ziyaretçilerimize bu anıt aracılığıyla aktarmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Anıt, savaşın acı dolu izlerini ve kahramanlık hikâyelerini sembolik bir dille ziyaretçilere sunarak, bu önemli tarihi olayın hatırasını yaşatmayı hedefliyor.