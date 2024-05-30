Çanakkale Belediyesi’nin Yeşil Yerel Yönetim Binası Açık Alan Kimliklendirme Çalışması kapsamında başlatılan Seramik Mozaik Yüzey Kaplama Projesi’nin üçüncü çalıştayı başarıyla tamamlandı. Atık malzemelerin kullanıldığı bu çevreci sanat projesine katılan ekipler, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfetme şansı buldu.

Üniversitelerden gelen katılımcılarla zenginleştirilen proje

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi, Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi) ve Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. iş birliğiyle gerçekleştirilen projeye, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İstanbul Marmara Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakülteleri Seramik/Seramik ve Cam Bölümleri öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan 52 kişilik bir ekip katıldı.

Tarihi ve kültürel mekanlara gezi programı

Çalıştay kapsamında, ekipler Çanakkale Seramik Kalebodur Çan Fabrikası bünyesindeki Atölye Kale departmanında atık malzemelerle çalışmalar yaptı. Aynı zamanda, Şehitler Abidesi, Troya Müzesi ve Troya Ören Yeri gibi kentin önemli tarihi ve kültürel mekanlarına yönelik düzenlenen gezi programına da katılan ekipler, bu mekanlar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mirasına yolculuk

Çanakkale’nin zengin kültürel mirasını yakından tanıyan katılımcılar, şehirdeki tarihi mekanları ziyaret ederek, bölgenin geçmişi hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldular. Projenin hem sanatsal hem de eğitici boyutu, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Bu kapsamlı proje, hem çevreye duyarlılık hem de sanatsal üretimi bir araya getirerek, katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen geziler, katılımcılara Çanakkale’nin tarihi ve kültürel değerlerini daha yakından tanıma fırsatı sundu.