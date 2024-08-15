Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan ve yaklaşık 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde, "Son Troyalılara" ait olduğu düşünülen 4 insan iskeleti bulundu. Bu buluntu, kazı çalışmalarını yürüten arkeologlar için önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.

150 yıllık kazı tarihi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Troya Antik Kenti, resmi kazı çalışmalarının 150 yıldır sürdüğü, pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı önemli bir tarihi alan. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve ana sponsor İÇDAŞ AŞ'nin destekleriyle yürütülen kazılar, her yıl yeni bulgularla zenginleşiyor.

Kazı Heyeti Başkanı'ndan açıklama

Kazı Heyeti Başkanı ve ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, bu yılki kazılarda Homeros'un "Troya'sı" ile ilişkilendirilen saray yapısı ve sur duvarı arasındaki bölüm ile agora alanında çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Aslan, "Bu yıl agora alanında 4 insan iskeleti bulduk. Bu iskeletlerin bir kısmı, bir anne ve ayak ucunda gömülü olan bir bebeğe ait. Ayrıca, yakınlarında simetrik olarak yerleştirilmiş iki erkek iskeleti daha bulunuyor. Bu iskeletleri 'Son Troyalılar' olarak adlandırıyoruz" dedi.

Agoradaki mezar alanı

Prof. Dr. Aslan, yaklaşık 6 yıldır agora alanında kazı yaptıklarını ve bu alanda Bizans ve Doğu Roma dönemlerine ait mezarlık alanları ile karşılaştıklarını ifade etti. Bu mezarlık alanının, Troya'nın son sakinlerinin mezarlık alanı olarak tanımlanabileceğini belirtti. Ayrıca, Troya 6 ve Troya 7 katmanlarıyla ilişkilendirilen Tunç Çağı katmanına ulaşmayı hedeflediklerini ve bu alandan sürpriz buluntular beklediklerini dile getirdi.

İskeletlerin adli tıp incelemesi

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan ve ekibi, antik kentte bulunan iskeletler üzerinde incelemeler yapıyor. Kalkan, bu incelemelerin iskeletlerin cinsiyeti, yaşı ve olası ölüm nedenleri hakkında ipuçları sağlayabileceğini belirtti. Aynı mezarda bulunan anne ve bebeğin aynı anda mı öldükleri veya aralarında bir akrabalık bağı olup olmadığı gibi sorulara yanıt arandığını söyledi.

Troya’nın tarihi ve önemi

Troya Antik Kenti, sadece tarihi bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda Homeros'un destanlarına konu olmuş, kültürel ve arkeolojik açıdan büyük öneme sahip bir alan. Bulunan iskeletler, bu kadim şehrin son sakinlerine dair yeni bilgileri gün yüzüne çıkarma potansiyeline sahip.