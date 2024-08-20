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Polis ve jandarma ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yangın ın ardından yapılan incelemelerde otluk alanı ateşe veren kişi, çevredeki deponun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından alevler büyümeden kontrol altına alındı.

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