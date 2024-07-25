Çanakkale'nin Karabiga ilçesinde düzenlenen Profesyonel Survivor Parkuru, yerel halk ve yarışmacılar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi'nin liderliğinde gerçekleştirilen yarışmalar, her gün artan bir katılımla ve coşkuyla devam ediyor.

Karabiga Belediyesi tarafından düzenlenen Profesyonel Survivor Parkuru, çocuklar ve yetişkinler olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Yarışmalar her akşam yerel halkın katılımıyla ve büyük bir destekle sürüyor.

Başkan Ahmet Elbi, yarışmaların her gün büyük bir heyecanla geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Survivor yarışması, Karabiga'da yaşayan herkesin katılımıyla çok coşkulu bir atmosferde ilerliyor. Ödüllerimizi çocuklarımızın beğenisine uygun olarak belirledik. Her yıl farklı etkinliklerle ve gelişen içeriklerle çocuklarımızın hoş vakit geçirmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz."

Survivor Parkuru'nun düzenlenmesiyle Karabiga'da hem spor kültürünü hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen Karabiga Belediyesi, bölgeye canlılık katmayı ve çocukların sağlıklı vakit geçirmelerine destek olmayı amaçlıyor.