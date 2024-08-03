26-29 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Efeler ve Köşk Gençlik Merkezlerinden toplam 76 genci ağırladı. Kamp süresince gençler, Çanakkale’nin önemli tarihî ve kültürel noktalarını ziyaret ederek tarih bilincini yerinde geliştirme imkânı elde etti.
Kamp programında yer alan ziyaretler
Gençler, kamp programı çerçevesinde aşağıdaki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ettiler:
- Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi
- 57. Alay Şehitliği
- Conk Bayırı
- Ağadere Kızılay Müzesi
- Seyit Onbaşı
- Mecidiye Tabyası
- Şahindere Hastane Şehitliği
- Hilal-i Ahmer Müzesi
- Şehitler Abidesi
- Bigalı Köyü-Atatürk Evi
- Bigalı Kalesi
- Akbaş Şehitliği
- Troya Ören Yeri ve Troya Antik Kenti
- Deniz Müzesi
- Aynalı Çarşı
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden açıklama
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Çanakkale gezisi, gençlere tarihimizi ve kültürel mirasımızı yerinde görerek öğrenme imkanı sunarken aynı zamanda milli bilinçlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Gençler, bu anlamlı ziyaretlerle geçmişin izlerini bizzat görme fırsatı buldu, böylece ülkemizin tarihi olaylarına ve kültürel değerlerine dair daha kapsamlı bir anlayış geliştirdi. Gençlerin milli değerlerle dolu bir geçmişe daha yakın hissetmelerini ve tarihi mirasımıza olan bağlılıklarını artırmalarını sağladı” ifadelerine yer verildi.