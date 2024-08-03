26-29 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Efeler ve Köşk Gençlik Merkezlerinden toplam 76 genci ağırladı. Kamp süresince gençler, Çanakkale’nin önemli tarihî ve kültürel noktalarını ziyaret ederek tarih bilincini yerinde geliştirme imkânı elde etti.

Kamp programında yer alan ziyaretler

Gençler, kamp programı çerçevesinde aşağıdaki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ettiler:

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi

57. Alay Şehitliği

Conk Bayırı

Ağadere Kızılay Müzesi

Seyit Onbaşı

Mecidiye Tabyası

Şahindere Hastane Şehitliği

Hilal-i Ahmer Müzesi

Şehitler Abidesi

Bigalı Köyü-Atatürk Evi

Bigalı Kalesi

Akbaş Şehitliği

Troya Ören Yeri ve Troya Antik Kenti

Deniz Müzesi

Aynalı Çarşı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden açıklama

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Çanakkale gezisi, gençlere tarihimizi ve kültürel mirasımızı yerinde görerek öğrenme imkanı sunarken aynı zamanda milli bilinçlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Gençler, bu anlamlı ziyaretlerle geçmişin izlerini bizzat görme fırsatı buldu, böylece ülkemizin tarihi olaylarına ve kültürel değerlerine dair daha kapsamlı bir anlayış geliştirdi. Gençlerin milli değerlerle dolu bir geçmişe daha yakın hissetmelerini ve tarihi mirasımıza olan bağlılıklarını artırmalarını sağladı” ifadelerine yer verildi.