ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ekiplerin, tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan ve dün akşam kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçenin Saraycık ve Kaykılar köyleri arasındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle çıkan, rüzgarın etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçrayan yangın devam ediyor.



Ekiplerin çalışmasıyla dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangının tamamen kontrol altına alınıp söndürülmesine çalışılıyor.



Sabah saatlerinde alevlere müdahalelerini yoğunlaştıran ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

