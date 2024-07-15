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Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

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Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı.

Bayramiç'in Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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