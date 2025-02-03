Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan cinayet, büyük bir şok etkisi yarattı. K.Ü., tartıştığı M.A.'yı pompalı tüfekle vurup öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu zanlı, Manisa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Tartışma kavgaya dönüştü, cinayetle sonuçlandı

Olay, Lapseki ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde dün akşam saat 20.45 civarında meydana geldi. M.A. (30) ile K.Ü. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. K.Ü., yanında getirdiği pompalı tüfekle M.A.'yı vurarak olay yerinden kaçtı.

Olay yeri ve ilk müdahale

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından M.A., Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen M.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlı Manisa'da yakalandı

Polis ekipleri, K.Ü.'yü yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Turgutlu yolu Çobanisa mevkiinde şüpheli bir aracı durdurarak, K.Ü. ve yanındaki M.C.U. (22) ile İ.K. (19)'yi gözaltına aldı. Araç içinde yapılan aramada suç aleti olan pompalı tüfek ele geçirildi. K.Ü., M.C.U. ve İ.K., Manisa'dan Çanakkale'ye götürülerek İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.