İnşaatın sıcak su kazanında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Hayatını kaybeden ve yaralananlar

Patlama sonucunda inşaatta çalışan Hatice Öksüz hayatını kaybetti. İsmi henüz belirlenemeyen bir başka kişi ise yaralandı ve Biga Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralının durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Polis soruşturma başlattı

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Patlama nedeniyle şantiye şefi ve iki kişi gözaltına alındı. Patlamanın nedeni, yapılacak detaylı incelemelerle netleşecek.