Çanakkale'nin Çan ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza detayları

Çan-Yenice karayolu Derenti köy yolu üzerinde gerçekleşen kazada, 55 AAB 685 plakalı tırın dorsesi, Yenice istikametinde ilerleyen Raşit Çevik'in kullandığı 17 HZ 433 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç, tırın dorsesinin altına sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan araç çıkarıldı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, araçta ağır yaralı bulunan Abdi Çetinkaya ve Raşit Çevik’i Çan Devlet Hastanesine sevk etti. Ancak, 58 yaşındaki Raşit Çevik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alındı

Kazanın ardından jandarma, tır sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.