Çanakkale'de Ulaşım Ücretlerine Yeni Tarife

Çanakkale Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında, kentteki toplu ulaşım ücretlerine zam kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanvekili Bülent Şarlan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, artan maliyetler ve enflasyon gerekçesiyle yapılan zam, meclisin ikinci oturumunda kabul edildi.

Meclis kararıyla zamlı ücretler belirlendi

Toplu ulaşım zammı, belediye meclisinin temmuz ayı olağan toplantısında, mevcut gündem maddeleri arasında yer aldı ve yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yeni tarifeye göre, şehir içi, Güzelyalı, Dardanos ve Çınarlı tam yolcu ücreti 17 liradan 25 liraya, öğrenci yolcu ücreti ise 10 liradan 15 liraya yükseldi. Akaryakıt, lastik, yedek parça ve bakım maliyetlerindeki artış ile asgari ücrete bağlı personel ücretlerindeki yükseliş, zam kararının gerekçeleri arasında gösterildi.