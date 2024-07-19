Çanakkale'de bisiklet antrenmanı yaparken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in (23) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Sürücü S.Ç. (56) hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kazanın detayları

Kaza, 28 Nisan saat 19.00 sıralarında Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş, bisiklet turuna katılmak için antrenman yaparken, S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet tarafından çarpıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeliha Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün ifadesi

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, "Seyir halindeyken iki bisikletli gördüm. Hızım normaldi. Bisikletli sürücülerden biri birden önüme çıktı. Karşıdan araç gelmesi sebebiyle direksiyonu çok az sola kırabildim. Aracın sol aynası bisikletli sürücüye çarptı. Çok üzgünüm" dedi. S.Ç., işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tanığın ifadesi ve bilirkişi raporu

Zeliha Güneş'in yanında bisiklet süren E.A., ifadesinde, "Zeliha ile birlikte bisiklet sürmek için Eceabat’a gittik. Zeliha öndeydi. Yanımdan hızlı bir şekilde kamyonet geçti. Kamyonetin arkası Zeliha'nın gidonuna çarptı ve Zeliha yere düştü. Kaza sonrası şüpheli durmadı, ancak oradan geçen bir motorcu korna yaparak şüpheliyi durdurdu" dedi.

Bilirkişi raporunda, S.Ç.'nin kazada asli ve tam kusurlu olduğu, Zeliha Güneş'in ise kusurunun bulunmadığı belirtildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.Ç.'nin "taksirle ölüme sebep olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.