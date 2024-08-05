Çanakkale'de Üretici Destek Projesi Başvuruları Başladı

Çanakkale'de tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yürütülen "Üretici Destek Projeleri" çerçevesinde, 2023-2024 yıllarında orman yangınlarından etkilenen üreticilere yemlik (ramata) arpa, karakılçık, sarı buğday ve akbaşak buğdayı desteği sağlanacak.
Proje kapsamı ve başvuru süreci
Çanakkale Belediyesi Yerel Kalkınma Birimi tarafından hazırlanan bu projede, orman yangınlarından etkilenen üreticilere öncelik tanınacak. Proje kapsamında, üretim aşamaları tamamlanmış yemlik (ramata) arpa, karakılçık, sarı buğday ve akbaşak buğdayı desteği verilecek. Başvurular 5-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.
Gerekli evraklar ve başvuru adresi
Başvurular için gerekli belgeler:
- Kimlik Fotokopisi
- İkametgah Belgesi
- Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi
Başvurular, Çanakkale Belediyesi Tohum Sandığı'na yapılacak. Başvuru adresi: Kurban Kesim Yeri Yanı, İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Caddesi No: 45, Çanakkale.