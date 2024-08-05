Çanakkale'de Üretici Destek Projesi Başvuruları Başladı

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Başvurular için gerekli belgeler:

Gelibolu’da kimsesiz çocuklar için festival düzenleniyor

Gelibolu’da kimsesiz çocuklar için festival düzenleniyor

Çanakkale Belediyesi Yerel Kalkınma Birimi tarafından hazırlanan bu projede, orman yangınlarından etkilenen üreticilere öncelik tanınacak. Proje kapsamında, üretim aşamaları tamamlanmış yemlik (ramata) arpa, karakılçık, sarı buğday ve akbaşak buğdayı desteği verilecek. Başvurular 5-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Çanakkale 'de tarım sal üretimi destek lemek amacıyla yürütülen "Üretici Destek Projeleri" çerçevesinde, 2023-2024 yıllarında orman yangınlarından etkilenen üreticilere yemlik (ramata) arpa , karakılçık, sarı buğday ve akbaşak buğdayı desteği sağlanacak.

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