Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babadere köyünde tek katlı bir evde çıkan yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle Babadere köyündeki tek katlı evde başladı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri hızla olay yerine geldi ve yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Evde yalnız yaşayan kadın sağlıkla kurtuldu

Yangın sırasında evde yalnız olan Ayşe Önkal, yangından yara almadan kurtuldu. Jandarma, yangının sebebini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.