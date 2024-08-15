Çanakkale’de tarihi alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabalarına rağmen devam ediyor. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, yangının hızla kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yangınla mücadele devam ediyor

Tarihi alanda başlayan yangın, bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale eden ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için büyük bir mücadele veriyor. Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yangının devam ettiğini ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

“Her yangın haberi içimizi acıtıyor”

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Ayhan Gider, Çanakkale'nin son yıllarda hava şartlarının da etkisiyle ardı ardına yangın felaketleri yaşadığını ifade etti. Özellikle tarihi alanda meydana gelen yangının, tüm halkın içini acıttığını dile getiren Gider, "Bölgeye gelir gelmez çalışmaları yerinde gördük. Ekiplerimiz insanüstü bir gayretle çalışıyor" dedi.

Kahraman ekiplerin mücadelesi

Yangınla mücadele eden ekiplerin, tarihi alanı korumak için ekstra bir çaba sarf ettiğini belirten Gider, alevlere müdahale ederken kaza geçiren bir ekibin, istirahate ayrılmak yerine yeniden çalışmalara katılma ısrarını takdirle karşıladığını söyledi. Gider, "Allah hepsinden razı olsun. İnşallah yangın kısa sürede kontrol altına alınır" diye konuştu.

Ayhan Gider, önümüzdeki birkaç gün boyunca rüzgarın eşlik ettiği sıcak ve kurak hava şartlarının süreceğini belirterek, tüm vatandaşlardan daha hassas ve duyarlı olmalarını rica etti.