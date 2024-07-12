Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hizmete giren ikinci MR cihazı, Vali İlhami Aktaş'ın katılımıyla vatandaşların kullanımına sunuldu. Vali Aktaş, son teknolojiyle donatılmış MR cihazını yerinde inceledi.

Ziyaret ve incelemeler

Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek yeni hizmete giren ikinci MR cihazının bulunduğu odada incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Halil Gürkan Çoban da hazır bulundu. Vali Aktaş’a, MR cihazının teknik özellikleri ve sunduğu imkanlar hakkında hastane Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser bilgi verdi.

Yapay zeka destekli MR cihazı

Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle teşhis ve tedavi hizmetlerini daha etkin hale getiren yapay zeka destekli MR cihazı, Çanakkale halkına modern tıbbın olanaklarını sunuyor. Vali Aktaş, cihazın teşhis ve tedavi süreçlerinde sağlayacağı katkıları yerinde görerek yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Yeni MR cihazının Çanakkale’ye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, cihazın Çanakkale ve hastane için hayırlı olmasını diledi. Sağlık personeline çalışmalarında başarılar dileyen Vali Aktaş, tedavi için hastanede bulunan vatandaşlarla da görüşerek geçmiş olsun ve acil şifa temennisinde bulundu.